Flavio Cobolli debutta oggi, lunedì 16 novembre, alle Atp Finals di Torino. Il tennista romano affronta il russo Daniil Medvedev: ecco l’orario del match e dove seguirlo in diretta tv e streaming.

È arrivato il momento del debutto di Flavio Cobolli alle Atp Finals 2026. Oggi, lunedì 16 novembre, il tennista romano scende in campo a Torino per affrontare Daniil Medvedev, nel secondo match del gruppo Ivan Lendl, che comprende anche Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe.

Per Cobolli si tratta di un appuntamento importante, al termine di una stagione straordinaria che lo ha visto raggiungere per la prima volta la finale del Roland Garros. L’azzurro, numero 6 del ranking Atp, si trova di fronte il russo Medvedev, attualmente numero 5 al mondo.

Cobolli-Medvedev oggi: a che ora si gioca?

La partita tra Cobolli e Medvedev è in programma non prima delle 20:30 di oggi, lunedì 16 novembre. Sarà il secondo incontro della giornata nel gruppo Ivan Lendl.

I precedenti tra i due giocatori vedono Medvedev avanti per 2-1, ma l’ultimo confronto, disputato agli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2026, è stato vinto proprio dall’italiano.

Dove vedere Cobolli-Medvedev in tv e streaming

Per chi vuole seguire il debutto dell’azzurro, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Mediaset.

Sarà inoltre possibile guardare Cobolli-Medvedev in streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV.

Un appuntamento da non perdere per i tifosi italiani, che potranno sostenere il tennista romano nella sua prima sfida alle Atp Finals.