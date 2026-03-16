Dalla pedana alla pista.



Bebe Vio ha annunciato che lascerà la scherma per dedicarsi all’atletica leggera.

L’atleta paralimpica lo ha rivelato durante la trasmissione Che tempo che fa, spiegando che la decisione è legata ai problemi fisici degli ultimi anni.

“Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente”, ha raccontato.

L’ultima volta che è salita in pedana risale alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Da allora, insieme al suo staff, ha iniziato a valutare nuove sfide sportive.

La nuova strada porta alla pista di atletica. “Abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri”, ha spiegato l’atleta, aggiungendo di potersi dedicare a questo nuovo progetto grazie al sostegno del suo team e del gruppo sportivo della polizia, le Fiamme Oro. “Ho la fortuna di essere sostenuta da tutto il mio staff e anche dalle Fiamme Oro, che non mi hanno licenziato”, ha detto sorridendo.

Una carriera leggendaria nella scherma

La carriera di Bebe Vio nel fioretto paralimpico è stata tra le più vincenti della storia dello sport italiano. L’atleta ha conquistato due ori paralimpici nel fioretto alle Paralimpiadi di Rio 2016 e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, oltre a un argento e un bronzo. A questi si aggiungono cinque ori e due bronzi ai Mondiali e cinque ori con un argento agli Europei.

Successi che l’hanno resa una delle sportive italiane più conosciute al mondo, simbolo di determinazione e resilienza.

La malattia e la rinascita

La storia di Bebe Vio è diventata un esempio di forza e rinascita dopo la meningite che la colpì nel 2008, quando aveva solo undici anni. L’infezione costrinse i medici ad amputarle entrambe le gambe sotto il ginocchio e gli avambracci.

Da quel momento l’atleta ha intrapreso un percorso straordinario nello sport, gareggiando con quattro protesi e arrivando ai vertici della scherma paralimpica mondiale.

Ora, con la stessa determinazione che l’ha portata sul tetto del mondo, Bebe Vio è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera: la pista di atletica e la sfida dei 100 metri.