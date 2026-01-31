La partita finale dell’Australian Open 2026 si giocherà domenica 1 febbraio e vedrà protagonisti in campo Alcaraz e Djokovic.
Si comincerà alle 9:30.
Lo scontro tra Il trentottenne Novak Djokovic raggiunge la sua 38ª finale Slam dal 2008, mentre l’incontenibile Carlos Alcaraz arriva all’appuntamento dopo una battaglia estenuante con Zverev: crampi, due set vinti, poi la rimonta da 4-5 al quinto e un finale travolgente.
Sarà il loro decimo confronto diretto: cinque successi per Djokovic, quattro per Alcaraz.
Per lo spagnolo sarà la prima occasione di completare il Career Slam a soli ventidue anni, impresa che lo renderebbe il più giovane di sempre. Un duello destinato a entrare nella storia.
Le date delle finali
L’edizione 2026 si concluderà con due appuntamenti molto attesi:
- 31 gennaio 2026 – Finale femminile
- 1° febbraio 2026 – Finale maschile
Le finali, in programma sulla leggendaria Rod Laver Arena, rappresenteranno il momento culminante di un torneo che vedrà protagonisti i migliori interpreti del tennis mondiale.