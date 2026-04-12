Il torneo di Madrid si conferma anche nel 2026 come uno degli appuntamenti più importanti della stagione sulla terra battuta. Inserito tra gli ATP Masters 1000, rappresenta un passaggio chiave verso il Roland Garros, sia per testare la condizione dei top player sia per raccogliere punti pesanti in classifica.
📍 Sede e caratteristiche
Il torneo si gioca alla Caja Mágica di Madrid, un impianto moderno e spettacolare. La particolarità principale è l’altitudine della capitale spagnola, che rende la terra battuta più veloce rispetto ad altri tornei:
- palla più rapida
- scambi più brevi
- vantaggio per giocatori offensivi e grandi battitori
Questo rende Madrid uno dei tornei più imprevedibili della stagione.
🧩 Tabellone
Il formato è quello esteso dei Masters 1000:
- 96 giocatori nel main draw
- 32 teste di serie
- bye al primo turno per le teste di serie
- qualificati e wild card
Le teste di serie entrano direttamente al secondo turno, aumentando il rischio di sorprese nei primi match.
📅 Calendario ATP Madrid 2026
Ecco il programma completo:
- 25–26 aprile: Qualificazioni
- 27–28 aprile: Primo turno
- 29–30 aprile: Secondo turno
- 1–2 maggio: Terzo turno
- 3–4 maggio: Ottavi di finale
- 5–6 maggio: Quarti di finale
- 7 maggio: Semifinali
- 10 maggio: Finale
Le sessioni serali sono tra le più spettacolari, con atmosfera unica sul campo centrale.
💰 Montepremi
Il prize money supera i 9 milioni di euro, confermando Madrid tra i tornei più ricchi del circuito.
Distribuzione indicativa:
- 🏆 Vincitore: ~1.100.000 €
- 🥈 Finalista: ~585.000 €
- Semifinali: ~325.000 €
- Quarti: ~180.000 €
- Ottavi: ~95.000 €
- Terzo turno: ~55.000 €
- Secondo turno: ~30.000 €
- Primo turno: ~18.000 €
📺 Dove vedere ATP Madrid 2026
In Italia il torneo sarà visibile su:
- Sky Sport (canali del pacchetto sport)
- Sky Sport Tennis come riferimento principale
- altri canali Sky per i match più importanti
📱 Streaming:
- Sky Go (per abbonati)
- Tennis TV (piattaforma ufficiale ATP, a livello internazionale)
🎾 Perché è un torneo chiave
Madrid è molto più di una semplice tappa di preparazione:
- offre indicazioni fondamentali per il Roland Garros
- assegna punti cruciali per il ranking ATP
- mette alla prova i giocatori in condizioni uniche
Proprio per questo, è uno degli eventi più seguiti e spettacolari della stagione sulla terra battuta.