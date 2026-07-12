Jannik Sinner è pronto a tornare sul campo più prestigioso del tennis mondiale. Il numero uno del ranking ATP ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale di Wimbledon e ora va a caccia di un altro storico trionfo. Ecco quando gioca Sinner a Wimbledon, l’orario della partita e dove vedere Sinner in chiaro in TV.

Quando gioca Sinner a Wimbledon?

La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma domenica 12 luglio, sul celebre Centre Court dell’All England Club.

L’inizio del match è fissato alle ore 17:00 italiane, salvo eventuali ritardi dovuti alla durata degli incontri precedenti o a esigenze organizzative.

Per Sinner si tratta della seconda finale consecutiva ai Championships, torneo che aveva conquistato anche nel 2025 battendo Carlos Alcaraz.

Chi è l’avversario di Sinner?

A contendere il titolo all’azzurro sarà Alexander Zverev, attuale numero due del mondo, arrivato in finale dopo aver superato Arthur Fery in semifinale.

I precedenti sorridono nettamente a Sinner: il bilancio è di 10 vittorie a 4 per l’italiano, che ha vinto gli ultimi otto confronti diretti, compresi i tre disputati nel corso della stagione 2026.

Dove vedere Sinner in chiaro

Chi si chiede dove vedere Sinner in chiaro può stare tranquillo: la finale di Wimbledon sarà trasmessa gratis su TV8, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’incontro senza abbonamenti.

La partita sarà inoltre visibile:

in diretta su Sky Sport Uno e sui canali Sky Sport dedicati a Wimbledon ;

; in streaming su NOW, per gli abbonati alla piattaforma.

Chi non dispone di Sky potrà quindi seguire la finale direttamente su TV8, che trasmetterà l’evento in chiaro.

Sinner-Zverev: una finale da non perdere

Dopo aver eliminato Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, Sinner arriva all’ultimo atto del torneo in grande forma. Dall’altra parte della rete ci sarà uno Zverev reduce da un periodo straordinario, culminato con il trionfo al Roland Garros.

La finale di Wimbledon promette spettacolo e mette in palio uno dei titoli più prestigiosi del tennis mondiale, oltre a un montepremi da oltre 4 milioni di euro destinato al vincitore.

In sintesi: