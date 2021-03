Avanti un altro, Tommaso Zorzi da Paolo Bonolis: cosa è successo in puntata. C’era anche Patrizia De Blanck

Tommaso Zorzi ospite nello show 'Avanti un altro' di Paolo Bonolis. Esperienza che è stata apprezzata anche dal mondo social. Durante la registrazione della puntata, piccolo incidente per la contessa De Blanck, anche lei ospite dello show.

Pochi giorni fa si è concluso il Grande Fratello VIP con il trionfo del giovane e simpatico influencer Tommaso Zorzi, che all’interno della casa ha diverse volte messo in evidenza le sue qualità per il mondo televisivo e dello show. Caratteristiche che non sono passate inosservate, infatti ieri, l’ex concorrente del GF VIP, ha preso parte alle registrazioni dello show televisivo “Avanti un altro-Pure di sera”, versione estesa del programma serale condotto da Paolo Bonolis.

LE REAZIONI SOCIAL

La notizia è stata apprezzata dall’universo social, diversi i commenti positivi in merito: “Bonolis e Zorzi. Un sogno ragazzi“, esclama un utente. ‘Poi dicono che siamo noi fan a fare paragoni azzardati, la moglie di Bonolis ha repostato questo, penso che tanto visionari non siamo” è il tweet di un follower, riferendosi al fatto che anche la moglie del conduttore televisivo, Sonia Bruganelli, ha ammirato con stima la coppia Zorzi-Bonolis.

DOPO LA PUNTATA, ZORZI INCONTRA STEFANIA ORLANDO

Dopo la registrazione della puntata di ‘Avanti un altro‘, Tommaso Zorzi è andato a casa di Stefania Orlando, con la quale nella casa del GF VIP aveva stretto un forte legame di amicizia. Particolare che non è sfuggito ai social: “Che giornata brutta deve essere stata oggi per gli haters di Tommy e Stefy“. Altri commenti social di apprezzamento: “In questo momento guardo Paolo Bonolis e non posso che pensare al fatto che oggi pomeriggio abbia incontrato e girato una puntata di Avanti un altro con Tommaso Zorzi“

DE BLANCK, PICCOLA DISAVVENTURA PER LA CONTESSA

Come si diceva nel titolo, in studio oltre al vincitore del GF VIP, Tommaso Zorzi, c’era anche la contessa Patrizia De Blanck, protagonista di un piccolo incidente, di fronte al quale sicuramente Bonolis avrà reagito con la sua usuale comicità.

