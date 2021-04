Zorzi, Mara Venier furiosa per quel commento sotto la foto con Tommaso: ‘lei è una rompi…..oni’

C'è un bellissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e Mara Venier, ma guai a toccarlo! Ecco come ha risposto la conduttrice ad una critica mossa sul web...

Mara Venier e Tommaso Zorzi si sono incontrati già diverse volte sia dal vivo che in collegamento, tant’è che hanno sviluppato un bellissimo rapporto… che però non piace a tutti. Ma cosa sarà mai successo tra la conduttrice di Domenica In e il vincitore del Grande Fratello Vip?

C’è un bel rapporto tra Mara Venier e Tommaso Zorzi, ma non tutti sembrano apprezzarlo, al punto da far sentire un certo disappunto sul web. Zia Mara, però, non è certo una che si tiene tutto dentro. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress

Mara Venier e Tommaso Zorzi insieme: “un altro nipotino”

Andiamo con ordine. Mara Venier ha postato sui social network una sua foto insieme a Tommaso Zorzi, con tanto di mascherine e simpatico commento a corredo: “Un altro nipotino… amore di zia!”

Un’immagine bellissima, che sottolinea il meraviglioso rapporto creatosi tra la conduttrice di Domenica In e l’opinionista dell’Isola dei Famosi nonostante la differenza di età… e magari preannuncia una qualche collaborazione…

Fin qui tutto bene, se non fosse che un’utente non ha apprezzato l’intervento di Mara, scrivendo: “Mamma mia, come la fate facile. Tutti amici, nipotini, come sorelle, come fratelli ecc… Amicizia, parola abusata…”

È stato a quel punto che la Venier è intervenuta, con toni non proprio pacati, rispondendo: “Carissima. Sono le nove di mattina, perché cominciare la giornata e rompere i cog…ni subito…. sì carissima, lei è una rompi…..oni“.

Un commento duro, senz’altro, ma che ha voluto sottolineare ancora il bel rapporto che c’è tra Mara Venier e Tommaso Zorzi. Siamo tutti avvertiti: guai a toccarlo!

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress