X Factor, audizioni tra proposte di matrimonio e gaffe di Fedez: cosa è successo

Sapete cosa è successo ad X Factor? Non era mai accaduto prima di oggi, c'entra Fedez: ecco cosa ha combinato il rapper

Il pubblico non sta più nella pelle e non vede l’ora di seguire uno dei programmi più amati. Sta per tornare X Factor con una serie di novità che lasceranno tutti a bocca aperta. Già la scelta dei giudici ha spiazzato i fan che non si aspettavano il grande ritorno di Fedez negli studi di Sky.

Insieme al rapper ritroviamo Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. C’è poi un’altra presenza che sta facendo molto discutere, stiamo parlando di Francesca Michielin, sarà lei la nuova presentatrice del talent.

X Factor, la proposta di matrimonio in diretta: cosa c’entra Fedez?

Sono in corso le audizioni di X Factor e proprio durante un appuntamento è avvenuto qualcosa di inaspettato. In realtà Fedez e Francesca Michielin erano gli unici a sapere la verità e non si sono tirati indietro. I due cantanti hanno supportato e aiutato un ragazzo tra il pubblico che ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata. La coppia di artisti ha cantato per l’occasione Magnifico, la canzone d’esordio del duo.

Tutto molto bello, se non fosse che il rapper abbia sbagliato il nome del futuro sposo e si sia dimenticato alcune parole del brano. Per fortuna, però, ha saputo improvvisare e una volta finito di cantare ha esordito dicendo: “Ora devi dire se per te è un sì o un no”.

Un’altra sorpresa

Oltre alla proposta di matrimonio, c’è stata un’altra sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta dell’esibizione di uno degli spettatori che, dopo essere stato chiamato dal presentatore, ha deciso di mettersi alla prova cantando una canzone di Pino Daniele.

La musica, secondo quanto si legge sui social, è sempre stata una passione e quale occasione migliore per farsi notare se non X Factor?

“Ho deciso per la prima volta di mettermi in gioco, di andare oltre le critiche, e di seguire un sogno, che è la musica. È stata un’esperienza indescrivibile. Ricevere poi una standing ovation è stato davvero inaspettato”. Ha scritto sotto al post su Instagram. Che sia l’inizio di un sogno? Stay tuned.

FOTO:@KIKAPRESS