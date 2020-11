Serata nervosa per Emma Marrone, che perde un altro dei suoi concorrenti e durante una discussione con Mika usa una frase che non è piaciuta a molti

Una puntata particolare quella di X Factor di ieri sera: Alessandro Cattelan è tornato alla guida del programma dopo la brutta esperienza con il Covid, mentre i giudici hanno dovuto affrontare una doppia eliminazione. A farne le spese Blue Phelix e Vergo, rispettivamente in squadra con Emma e Mika.

X Factor Emma contro Mika: cosa è successo

Emma è rimasta molto male per l’eliminazione di Blue Phelix ed ha commentato che l’Italia ancora “non è pronta” ad un’artista del genere, riferendosi alla sua immagine gender fluid. Ma è durante il giudizio all’esibizione di Vergo che la cantante salentina ha perso un po’ le staffe e discutendo con Mika si è lasciata scappare un commento che non è piaciuto a tutti.

Emma ha criticato l’esibizione di Vergo affermando che non riesce a trovare un senso, un filo conduttore nelle sue esibizioni e che quindi le sembra che pecchi di personalità: Mika ha reagito, affermando che invece a suo parere la personalità di Vergo è fuori discussione. C’è da dire che la performance del giovane cantante palermitano, che si è esibito in una cover di “Oro” di Mango mashuppata con due brani di Rosalia, non ha convinto molti e infatti è andato allo spareggio ed infine è stato eliminato.

Mika ed Emma hanno battibeccato un po’ (Fedez la settimana scorsa aveva profetizzato: “fra un po’ non vi parlerete più”), con la cantante salentina che diceva di essere stata fraintesa e che ad un tratto è sbottata: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Una frase che, rivolta a Mika che non è di nazionalità italiana, non è piaciuta al pubblico.

emma che cazzo significa o ragionate in italiano o ve lo traduciamo vicino A MIKA

te lo traduce lui in 27 lingue il suo pensiero, thank u next #Xfactor #XF2020 — nenne🐍 (@tenerivfelouis) November 19, 2020

spero solo che qualcuno tra mika e manuelito le dica che ha esagerato perché quelle parole e frecciatine non se le meritavano proprio #XFactor #xf #XFactor2020 — ᴮᴱ giulia⁷🦕 (@Y00NGS28) November 19, 2020

stasera in particolare era completamente fuori tono, infastidita e aggressiva con tutti per ogni minima cosa. non so se il commento era inteso in quel senso o in un generale "non hai capito quello che ho detto", ma comunque le é uscito un po' male — 𝒶𝓁𝒾 🍁 (@greyseclipse) November 19, 2020

Emma Marrone si è sempre schierata dalla parte delle minoranze e dei più deboli: lo ha dimostrato -se ce ne fosse stato ancora bisogno- anche difendendo a spada tratta Blue Phelix dalle offese omofobe ricevuti nelle scorse settimane. E’ quindi difficile pensare che volesse avere la meglio su Mika attaccandolo sul suo scarso italiano: probabilmente la frase infelice è stata solo figlia di un eccessivo nervosismo.