Emma Marrone a X Factor: la reazione di Maria de Filippi alla notizia

Emma Marrone sarà uno dei nuovi giudici di X Factor, ma in tanti si chiedono come Maria De Filippi abbia preso questo suo passaggio ad un talent concorrente di Amici…

L’annuncio dei nuovi giudici di X Factor a E poi c’è Cattelan ha stupito un po’ tutti soprattutto per la presenza di Emma Marrone, che è uscita da un altro talent, ovvero Amici di Maria De Filippi. Ed è proprio per questo che in tanti si sono chiesti come Queen Mary abbia preso il nuovo percorso intrapreso dalla cantante salentina… Cosa avrà mai detto a riguardo?

X Factor: la squadra dei nuovi giudici del talent di Sky

Facciamo un passo indietro. I nuovi giudici di X Factor sono Emma Marrone ed il produttore del mondo rap Hell Raton, che andranno ad affiancare due graditi ritorni al tavolo della giuria: Manuel Agnelli e Mika. Una grande squadra, non c’è che dire.

Se da un lato in tanti si sorprendono per il “cambio di casacca” di Emma Marrone, in realtà non c’è da stupirsi. Tanti giudici e cantanti hanno cambiato talent. Basti pensare a Noemi, uscita da X Factor e poi giudice di The Voice, o a Mara Maionchi, passata da X Factor ad Amici e poi a Italia’s Got Talent.

Ebbene, illazioni a parti, Emma sembra essere molto contenta di questo suo nuovo ruolo nel talent di Sky, tanto da aver fatto alcune meravigliose dichiarazioni a riguardo.

“Spero di essere all’altezza del ruolo – ha riferito la cantante – ho sempre amato le sfide. Stiamo vivendo un periodo ‘strano’ e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà ‘diversa’ dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”.

Emma Marrone a X Factor: come l’ha presa Maria de Filippi

Ma Maria De Filippi come avrà mai preso l’ingresso ad X Factor di Emma Marrone? A dichiararlo è stata direttamente la cantante.

“Penso di averlo detto prima a Maria De Filippi e poi a mia mamma – ha svelato – lei era molto contenta e orgogliosa perché mi ha scoperto lei ed è felice per la strada che ho fatto. Era molto felice per me e per questo traguardo. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”.

Insomma, nessuna “ramanzina” da parte di Maria. Anzi, un moto di orgoglio nei confronti di una bella persona come Emma che aggiunge un nuovo meraviglioso tassello alla sua già sfavillante carriera.

Foto: Kikapress