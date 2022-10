X Factor, il pubblico sbotta con Rkomi dopo l’ultima puntata: il gesto che non è piaciuto a tanti

Lo switch di Rkomi non convince il pubblico: Clemente è stato eliminato

Dopo le Audition, X Factor entra nel vivo della sfida, con l’inizio dei Bootcamp. A colpire particolarmente il pubblico è stato il giudizio di Rkomi, giudicato severo e ingiusto contro un concorrente in particolare.

I Bootcamp rappresentano la parentesi in cui ogni giudice dovrà formare la propria squadra di cantanti. In tutto i posti disponibili sono 24, mentre ad essere arrivati ai Bootcamp sono 48 artisti. Per questo è stato messo in atto il meccanismo dello switch. Chi conquista la sedia, di volta in volta, rischia di perderla dal concorrente successivo. Ed è proprio quello che è successo a Clemente, che ha subito lo switch da parte di Rkomi.

“Rkomi ha eliminato Clemente, sono in lutto” ha twittato un utente, “Clemente aveva una voce pazzesca ed era anche di bella presenza, il che non guasta, per un programma musicale era praticamente perfetto… e l’ha mandato via! ha commentato un altro.

“Mi sento malissimo per la faccia di Fedez quando Rkomi ha fatto andare via Clemente”, “Ma come fai switch con Clemente? Ne avevi almeno altri due o tre niente di che da sostituire!” hanno scritto altri.

“L’unico errore Clemente che doveva essere al posto della ragazza con la maglia bianca” ha scritto un altro spettatore.

