X Factor, Fedez e la richiesta a Chiara Ferragni: ‘portato sfiga’. Cosa non deve fare la moglie durante le puntate 

Tutto pronto per X Factor 2022: Fedez torna nei panni di giudice e fa una richiesta speciale a sua moglie Chiara Ferragni

In questi giorni è svolta la conferenza stampa per la nuova edizione di X Factor 2022, dove tutti i protagonisti, giudici e presentatrice, hanno presenziato e parlato di quello che accadrà nel programma, che anche quest’anno andrà in onda su Sky.

Qui Fedez, che torna ad occupare una delle poltrone dei giudici del programma dopo qualche anno di assenza, ha parlato anche di cosa significa avere al suo fianco Chiara Ferragni e milioni di followers dalla sua parte, sempre pronti a sostenere i Ferragnez e ogni mossa dell’influencer.

“Parlando di X Factor, si è visto che negli anni mia moglie ha fatto appelli che hanno portato sfiga, quindi le chiedo ufficialmente di esimersi dal farlo questa volta” ha spiegato il rapper.

Ora la domanda sorge spontanea: Chiara ascolterà il consiglio del marito e raccoglierà l’appello di non tifare pubblicamente per nessuno dei talenti in gara?

Foto: X FACTOR 2022 FOTO (© Virginia Bettoja)