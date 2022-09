X Factor, Ambra Angiolini e la battuta ironica per Francesca Michielin che fa ridere tutti: cosa è successo in Piazza Duomo

I protagonisti della nuova edizione di X Factor sembrano più affiatati che mai: la battuta di Ambra per Francesca Michielin ha fatto ridere tutti

L’edizione 2022 di X Factor è pronta per tornare in tv: le novità sono tante, a partire dal cast di giudici e protagonisti.

Tra le novità di quest’anno c’è il ritorno di Fedez, la presenza di Ambra Angiolini e la conduzione del programma affidata a Francesca Michielin.

Dato il clima elettorale che l’Italia si appresta a vivere con le votazioni del 25 settembre, per promuovere l’inizio del programma i protagonisti sono scesi in Piazza Duomo a Milano per consegnare dei finti volantini che riportano il loro viso di “candidati”.

Su Instagram si è potuto vedere come Francesca Michielin non abbia perso tempo nell’avvicinare alcune persone per lasciare il proprio volantino e Ambra, facendo ridere tutti, ha commentato: “Che faccia da c**o!”

Il clima tra i 4 giudici sembra particolarmente affiatato e questo fa ben sperare per lo svolgimento della nuova edizione di X Factor.

Foto: X FACTOR 2022 FOTO (© Virginia Bettoja)