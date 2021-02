Gaffe a I fatti vostri: una telespettatrice viene collegata con Magalli ma sbaglia trasmissione e ammette di voler chiamare la Clerici

Gaffe telefonica con Magalli e Clerici: cos’è successo a I Fatti vostri

La puntata dell’8 febbraio de I Fatti vostri ha avuto un divertente fuori programma con tanto di gaffe: durante il gioco telefonico, Giancarlo Magalli risponde ad una telespettatrice che, spaesata, chiede se fosse in collegamento con il programma di Michele Guardì.

Magalli coglie al volo l’occasione di fare la battuta: “Dipende, lei ha chiamato la Clerici?”, così ironizza senza immaginare che in effetti quello era proprio l’intento della signora.

Ebbene la telespettatrice avrebbe voluto parlare con Antonellina, così Magalli tenta di accontentarla continuando a scherzare sulla gaffe:

“Ma come ha chiamato la Clerici? Chi ha chiamato lei? Io se vuole mi posso mettere una parrucca…”.

"Ma io ho chiamato Antonella Clerici"



Da #ifattivostri dell'8 febbraio 2021 su Rai2. pic.twitter.com/fboIBsIgvg — LALLERO (@see_lallero) February 8, 2021

Senza menar troppo il can per l’aia, anche se ha sbagliato programma, la spettatrice ha provato a partecipare al gioco telefonico con in palio 1000 euro, ma non è riuscita a indovinare…

Speriamo almeno che Antonella Clerici venga a conoscenza della telefonata e esaudisca il desiderio della sua fan!

Foto: Kikapress