Si accende la curiosità sulle sorti di Laura e Toni, protagonisti dell'amatissima serie tv di Rai1: cosa succederà nel finale?

Vivi e lascia vivere è arrivata alla sua ultima puntata: la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, sostenuta dall’affetto del pubblico, viaggia spedita verso una seconda stagione. Vediamo però cosa succederà nella prima, che si concluderà con la puntata di giovedì 28 maggio.

Vivi e lascia vivere anticipazioni ultima puntata

L’ultima puntata si compone, come le altre, di due episodi: “La minaccia” e “L’addio”. Lo scorso episodio si era concluso con l’investimento di Giovanni ed ora il nuovo inizia con tutta la famiglia riunita al suo capezzale, unita nella preoccupazione e dimentica delle ultime divisioni.

LEGGI ANCHE: — Vivi e lascia Vivere seconda stagione: ‘Ecco come potrebbe proseguire’

Si presenta all’ospedale anche Toni, latitante a causa di alcuni gravi problemi con le autorità, per la gioia di Giovanni che lo considera alla stregua di un padre. Anche Laura, che aveva interrotto i rapporti con Toni proprio a causa dei suoi problemi con la legge, dovrà affrontare problemi con una vecchia conoscenza, arrivata dal passato con l’intento di eliminarla.

Renato, marito di Laura e padre dei suoi tre figli, prova a riconquistare l’amore della moglie ma trova una porta chiusa e decide quindi di ripartire.

A questo punto, considerando anche che il regista Pappi Corsicato è intenzionato a mettere le mani su una nuova stagione, cosa dobbiamo aspettarci dal finale? Un happy end con Laura e Toni insieme a famiglia riunita, oppure l’ennesimo atto di coraggio da parte di Laura?

Forse nella seconda stagione avremo modo di conoscere qualcosa in più della storia d’amore del passato fra Laura e Toni ed in questo caso rivedremo sicuramente sullo schermo Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci che le assomiglia in modo impressionante e che già in questa stagione ha interpretato Laura da giovane.