Momenti difficili aspettano Laura (Elena Sofia Ricci): le sue bugie le si ritorceranno contro e tutti le volteranno le spalle. Tutti tranne uno...

Andrà in onda domani, giovedì 14 maggio, una nuova puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini: la quarta puntata porterà ad una svolta e a molti colpi di scena.

Vivi e lascia vivere anticipazioni quarta puntata: cosa succederà

In questa quarta puntata, divisa come sempre in due episodi, accadrà infatti quello che Laura non avrebbe mai voluto: la figlia Giada scoprirà che il padre non è morto, ma che è stata tutta una menzogna della madre.

Laura aveva infatti mentito ai figli, inscenando la morte del marito che si trovava all’estero, per proteggerli dalla dura realtà: Renato si era creato un’altra famiglia e li aveva abbandonati.

Giada, mettendo insieme tutti gli indizi, ha scoperto la verità ed intende riportare il padre a casa: intanto tutti e tre i figli affrontano Laura e delusi dalle sue bugie decidono di andare via di casa. Anche le amiche, scoperto l’inghippo, le voltano le spalle: come sempre le resterà accanto solo Toni, che era stato ricoverato in ospedale dopo un malore.

Tutte le strade sembrano insomma portare Laura di nuovo fra le braccia di Toni, suo antico amore, nonostante tutte le sue riserve.

Intanto Nina, pur se assorbita dal suo dramma familiare, comincerà a conoscere meglio Andrea, lo strano ragazzo che abita nella casa in cui si era introdotta con le amiche.

Vivi e lascia vivere si avvicina alla sua conclusione: in tutto le puntate della fiction sono sei, ci troviamo dunque a una puntata da quella finale. Se ne avete persa qualcuna, potete recuperarla su Raiplay.