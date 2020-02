Vittorio Sgarbi fuori da Mediaset dopo la lite con Barbara D’Urso?

Vittorio Sgarbi sembra essere stato ‘espulso’ da Mediaset dopo la lite con Barbara D’Urso. Per il critico d’arte sono infatti saltate ben due ospitate.

Sembra essere arrivata una dura decisione di Mediaset dopo il furioso litigio in diretta tv che ha coinvolto Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Ebbene, sembra proprio che l’Onorevole e critico d’arte non potrà più mettere piede in alcuna trasmissione delle reti tv del Biscione.

La lite tra Sgarbi e la D’Urso pone il veto sul critico d’arte

Andiamo con ordine. Durante il programma, Sgarbi ha parlato di raccomandazioni, arrivando a dire che una delle ospiti in studio, Stella Manente, della D’Urso fosse “raccomandata da Berlusconi”. Da lì è partita una feroce lite con la conduttrice, nella quale sono volati termini decisamente pesanti da ambo le parti.

Ha dato della raccomandata alla d’Urso e da lì il casino ✈️ #nonadurso pic.twitter.com/ot3vvukdbv — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) February 23, 2020

Vittorio Sgarbi perde il controllo e litiga con @carmelitadurso. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5WBvoswAVO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 24, 2020

Una vicenda che avrebbe portato i piani alti di casa Mediaset a bloccare Vittorio Sgarbi. L’annuncio è arrivato da Nicola Porro che, da Quarta Repubblica, ha fatto sapere di non aver potuto avere lo storico d’arte in trasmissione per via di un veto arrivato dai piani alti dell’azienda. La stessa cosa è avvenuta anche a Piero Chiambretti, che non ha a sua volta potuto ospitare il deputato a #CR4.

Vittorio Sgarbi fuori da Mediaset: la decisione dei piani alti dell’azienda

Una presa di posizione netta, quindi, quella dell’azienda di Cologno Monzese, che dimostra di non aver gradito affatto gli insulti volati nel salotto di Barbara D’Urso né tanto meno il riferimento da lui fatto a Berlusconi.

Lo stesso Vittorio Sgarbi aveva provato a mediare, scontrandosi suo malgrado con il muro erto da Mediaset e ritrovandosi di fatto fuori dalle trasmissioni di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Ma cosa succederà adesso? Le due parti riusciranno a riconciliarsi? Oppure quella adottata dalla tv di Berlusconi è una risoluzione definitiva? Non ci resta che attendere sviluppi…

