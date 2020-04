La Pasqua nell'anno del Coronavirus verrà trasmessa in diretta tv e streaming: abolita la Lavanda dei piedi, verrà esposta eccezionalmente anche la Sindone

Venerdì sera andrà in onda in diretta su Rai1 la Via Crucis officiata da Papa Francesco: ad introdurla ed accompagnarla uno speciale Porta a Porta, che partirà alle 20.30, per poi collegarsi con il sagrato della Basilica di San Pietro per il rito.

LEGGI ANCHE: — Questo è il quadro preferito da Papa Francesco, ecco il significato speciale che si cela dietro quella tela

Venerdì in tv, Via Crucis 2020: dove seguirla

La Via Crucis quest’anno sarà rigorosamente a “porte chiuse”, come lo è già stata la toccante benedizione Urbi et Orbi: come sempre verrà trasmessa in tv in diretta, sia da Rai1 che su Tv2000.

Stavolta il Papa non sarà al Colosseo, ma celebrerà tutto dalla Basilica di San Pietro e le stazioni della Via Crucis saranno 14 meditazioni affidate alla parrocchia del carcere di massima sicurezza Due Palazzi di Padova: ruoteranno attorno alle speranze, alle sofferenze, alle gioie e alle delusioni dei detenuti, delle guardie penitenziarie e degli educatori.

Salta quest’anno il rito della Lavanda dei piedi. La Veglia pasquale come detto inizierà sabato 11 alle 21 e terminerà domenica alle 11 del mattino, quando Papa Francesco celebrerà la messa della Resurrezione di Cristo. Al termine il vescovo di Roma impartirà la solenne benedizione Urbi et orbi.

Chi vuole potrà seguire tutte le cerimonie della Settimana Santa anche online, in diretta sulla home page del portale ufficiale d’informazione della Santa sede, Vatican news, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Rai1 e Tv2000 trasmettono invece le celebrazioni, come la Missa in Coena Domini di giovedì 8 (ore 18) e le celebrazioni della Passione di Cristo del venerdì santo.

Celebrazioni di Pasqua, verrà esposta la Sindone

Nel giorno del sabato santo, vista l’eccezionalità del momento, la Sacra Sindone verrà esposta per la prima volta via web: l’ultima ostensione risale a due anni fa. La Sindone, il telo di lino in cui venne avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione, si trova nel Duomo di Torino: sanato l’arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia guiderà davanti al sacro telo una liturgia di preghiera e contemplazione.