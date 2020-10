Ornella Muti svela dettagli del flirt con Adriano Celentano a Ogni Mattina: ecco la versione dell'attrice sul tradimento avvenuto tempo fa

Ornella Muti, per la prima volta in televisione, parla del flirt con Adriano Celentano. Erano stati lo stesso molleggiato e sua moglie, Claudia Mori, tempo fa ad aver rivelato la liason tra i due attori. Un doppio tradimento, visto che sia Ornella che Adriano all’epoca erano impegnati sentimentalmente. Lei non ne avrebbe mai voluto parlare, ma si è vista costretta a farlo dopo essere stata tirata in ballo dalle dichiarazioni di Celentano e consorte. Oggi, inoltre, insieme a sua figlia Naike, che già in passato aveva criticato la rivelazione del misfatto, si è concessa alle telecamere di Ogni Mattina, su TV8, con dichiarazioni esclusive.

Ornella Muti racconta la sua verità sul flirt con Adriano Celentano

La notizia è davvero succulenta: Ornella Muti racconta la sua versione dei fatti su quella breve storia d’amore con Adriano Celentano, che aveva conosciuto sul set di Innamorato pazzo e Il bisbetico domato. Galeotto fu il set, ma di quel breve flirt nessuno volle mai parlarne, sebbene si vociferasse di una strana intesa tra i due attori. Poi, la bomba sganciata dai coniugi Celentano che ammisero quel momento di crisi e la relazione extraconiugale di Adriano con la Muti. Dichiarazioni che avevano amareggiato l’attrice, convinta che quel segreto se lo sarebbero portato nella tomba.

Ecco, dunque, che arrivata l’occasione di dire la sua a Ogni Mattina, non si è tirata indietro, grazie anche alla singolare intervistatrice che l’ha punzecchiato sullo spinoso argomento: sua figlia.

“Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?” chiede Naike alla madre. “Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano. Io non lo so, non c’ero” risponde lei con un sorriso allusivo. “E’ successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici” ipotizza ancora la figlia, che difende la mamma: “Una signora, la classe non è acqua”.

A questo punto, nella conversazione si inseriscono Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi, che provano a carpire qualche altro dettaglio. E Ornella aggiunge: “Vivevo un momento di crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”.

Naike interviene ancora: “Mamma non è andata a mettere un dito tra moglie e marito felici, ci tengo a dirlo”.

Una passione travolgente

Insomma, quella tra Adriano Celentano e Ornella Muti fu una passione travolgente in un momento in cui entrambi erano crisi, ma che era comunque destinata a finire. “Da quello che ricordo io ad un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate” sottolinea l’esplosiva Naike.

Inutile, ogni altro tentativo dei conduttori di Ogni Mattina di avere altri dettagli. “Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano, che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto” conclude sarcasticamente la figlia di Ornella Muti.