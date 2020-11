Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli discutono e lei gli dice: "Solo il velino puoi fare". Lui si offende e il web si infiamma

Non c’è pace tra i Gregorelli del GF Vip. Elisabetta Gregoraci continua a dire che Pierpaolo Pretelli è solo un amico speciale. Lui, è evidente a tutti, è molto preso dalla showgirl calabrese e vorrebbe qualcosa di più dal rapporto con lei. Proprio questa visione differente del rapporto, ha portato lui ad allontanarsi. Alla sua decisione hanno contribuito anche i continui attacchi ricevuti in puntata, soprattutto da Antonella Elia che lo ha definito animale domestico di Elisabetta, spronandolo a mostrarsi per quello che è realmente. Intanto, i due continuano a confrontarsi e non mancano momenti d tensione.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci offende Pierpaolo Pretelli

In una delle tante discussioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, l’ex moglie di Briatore ha usato una frase infelice nei confronti del giovane concorrente. Mentre discutevano, infatti, gli ha detto: “Tu solo il velino puoi fare” con un tono che a lui non è sembrato ironico.

Pretelli, che sul bancone di Striscia La Notizia c’è stato davvero, si è offeso e ne ha parlato anche con Andrea Zelletta. Quest’ultimo, però, non ha visto cattiveria nelle parole di Elisabetta e l’ha difesa. Pierpaolo non è del tutto convinto della buonafede della Gregoraci. “Mi ha detto pure: ‘Ma non ci arrivi…?’” ha rivelato all’ex tronista di Uomini e Donne.

Insomma, Pierpaolo non si sente più a suo agio nel suo rapporto con Elisabetta, che non riesce a dargli quello che lui vorrebbe davvero da lei. Dopo la puntata di lunedì scorso, la coppia – mai esistita in realtà – è scoppiata durante un confronto davanti ad altri coinquilini. Lu ha così deciso di mettere fine a questa amicizia speciale perché lui non vede lei come un’amica.

Dentro la casa del GF Vip è davvero difficile evitarsi e non sorprende che con queste premesse, ogni incontro tra Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli possa infiammarsi. Come successo, appunto, durante la notte in cui lei ha pronunciato quell’infelice frase. Parole che comunque hanno indignato il pubblico, che ha espresso il suo fermo disappunto sui social.