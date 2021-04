L’inizio di Supervivientes è stato stellare e Valeria Marini non è stata da meno: la cattivissima sfida sul peso dei naufraghi

Supervivientes è partito benissimo mettendo Valeria Marini e gli altri naufraghi subito a dura prova, ma la nostra concorrente si è dimostrata all’altezza delle aspettative e non si è tirata indietro quando si è trattato di svelare il suo peso davanti a tutti per il perfido gioco del reality.

Valeria Marini, inizia il suo percorso a Supervivientes

La naufraga stellare, relegata con altri concorrenti su una barca in mezzo al mare mentre l’altro italiano – Gianmarco Onestini – si trova sulla spiaggia con un altro gruppo, ha dovuto coprirsi di fango, sabbia, cocchi e altro in un complicato percorso ad ostacoli e salire su una bilancia per vedere di quanto fosse aumentata.

Ebbene, il peso iniziare della Valeriona nazionale si attestava sugli 80 kg e 100 gr, dopo essersi gettata nel fango da uno scivolo e essersi impanata di sabbia, è arrivata a pesare 84 kg e 100 gr, facendo guadagnare alla squadra ben 4 kg.

Qualche telespettatore ha palesato una certa incredulità nel conoscere i pesi dei naufraghi: si va infatti dai 43 kg della giornalista Alexia ai 113 del ballerino di flamenco Antonio!

Valeria Marini pesa 80kg?!?!??? #svgala1 — 💔 👑stream madame /🇸🇲 stan accont ✨ (@giampieffe) April 8, 2021

43 kilos pesa Alexia 😱😱😱

Pues yo creo q seguramente tendrá q abandonar como baje de los 40 #SVGala1 — Rauliko (@Raulikomoreniko) April 8, 2021

Valeriona senza filtri a Supervivientes, sa come divertire e divertirsi

La concorrente si è mostrata pronta a tutto pur di vincere, ha aiutato il collega in difficoltà in mezzo alla sabbia e non ci ha pensato su due volte prima di rovinarsi i suoi bei boccoli biondi e gettarsi nella fanghiglia… Insomma, ce ne aspettano delle belle se questo è soltanto l’inizio!

Foto: AppBox, Kikapress