Uomini e Donne, viene censurato il nome di Barbara D’urso: il video

A Uomini e Donne trono over un nuovo corteggiatore si propone per Gemma e già è polemica: la gaffe dell’uomo su Barbara D’Urso è virale, scatta la censura

Uomini e Donne, censurata Barbara D’Urso? La gaffe

Gemma Galgani continua ad essere molto richiesta a U&D e nell’ultima puntata del trono over si è presentato un nuovo corteggiatore per lei, il siciliano Gianluca, resosi protagonista di una bella gaffe confondendo Simona Ventura e Barbara D’Urso.

L’errore dell’uomo nasce dal divertente aneddoto raccontato al pubblico per sottolineare quanto abbia voglia di approfondire la conoscenza con Gemma e quanto ci tenga a lei. Gianluca, infatti, ha detto di essere un uomo molto religioso e di essere persino andato in chiesa a pregare per la dama quando ha saputo che era in procinto di sottoporsi a due interventi estetici.

Il cavaliere si riferisce al recente intervento estetico per rimuovere le rughe e all’operazione ai denti a Selfie – Le cose cambiano.

“Quando sei stata in quel programma, il problema dei denti nel programma di…”: Gianluca ha nominato Barbara D’Urso, tuttavia lo show della Fascino era condotto da Simona Ventura.

Attenzione: Non è stata bippata la Ventura, ma la D'Urso. Il tizio parlava di "Selfie" ma ha sbagliato conduttrice e dal labiale si capisce chiaramente. #uominiedonne pic.twitter.com/UWb3hTIb9C — Vero_TV 📺 (@Veronique__94) January 21, 2021

L’errore a U&D, perché hanno censurato il nome di Carmelita?

La gaffe è stata sottoposta a censura in fase di montaggio: nonostante il labiale fosse chiaro, la regia ha tagliato l’audio del momento in cui nominava la presentatrice di Pomeriggio 5 ma agli utenti più attenti questo particolare non è sfuggito.

Lecito domandarsi il motivo di tale scelta: a Uomini e Donne potevano semplicemente far notare che il programma era di SuperSimo invece che bippare Carmelita? Maria De Filippi e Barbarella sono ai ferri corti?

Questa congettura non trova al momento alcuna conferma, dunque potremmo semplicemente pensare che durante l’intervento gioviale di Gianluca non si siano accorti dello scivolone e nessuno lo ha prontamente corretto. Allora per riparare alla gaffe si è deciso di intervenire in fase di montaggio a posteriori.

Foto: Kikapress/RedCommunications