U&D, Tina insultata sui social dopo l’attacco a Gemma: ‘Cafona e ignorante’

Il pubblico non apprezza l'ennesimo scontro tra Tina e Gemma a Uomini e Donne: in molti attaccanto l'opinionista, insultandola.

Come anticipato, quella andata in onda su Canale 5 è stata una puntata piuttosto infuocata di Uomini e Donne. Durante l’appuntamento con il Trono Over, è andata in scena l’ennesima lite, con tanto di insulti, tra Tina e Gemma. Ma questa volta l’opinionista ha davvero esagerato, soprattutto nei toni, tant’è che ha ricevuto numerose critiche sui social.

Tina attacca Gemma e il web esplode

Dalle anticipazioni diffuse dalla redazione del programma, si era capito che la puntata di U&D di oggi si sarebbe aperta in modo scoppiettante. E così è stato. Tina e Gemma si sono duramente scontrate fin dall’ingresso della dama torinese in studio.

L’opinionista ha sbeffeggiato la camminata della sua storica rivale televisiva, le ha chiesto di non salutarla e infine si è scagliata contro di lei a suon di accuse. “Ti sei rifatta” ha continuato a ripetere in studio, mentre entrambe si sono alzate dirigendosi l’una verso l’altra. Per fortuna, si sono solo sfiorate e Maria De Filippi si è messa in mezzo per dividerle.

A sorpresa, inoltre, una persona del pubblico è intervenuta per difendere Tina, dipingendo Gemma come una donna che non si comporta come una donna di 70 anni. L’ha anche accusata di istigare la Cipollari: “Tutte le volte che inizia la puntata ti guardo fissa e vedo che appena entri in studio attacchi Tina…Trovi ogni pretesto…” ha detto la donna.

I commenti sui social

In realtà, oggi, come hanno notato anche i telespettatori, Tina era piuttosto nervosa ed è stata particolarmente dura nei confronti di Gemma. Proprio per questo, sui social sono piovute numerose critiche per il suo comportamento. C’è chi la trova arrogante e chi ritiene che in questa puntata sia stata “più insopportabile del solito”.

In molti ritengono che abbia superato ogni limite e che non sia un buon esempio da mostrare in tv. “Ma con il problema bullismo che abbiamo, è il caso di avere in televisione una frustrata, volgare, aggressiva, cafona come Tina? Ma che vergogna” osserva una telespettatrice su Twitter.