‘Senza censura’, Tina Cipollari e la frase a luci rosse a U&D: cosa ha detto a Gemma

Va in scena un momento altissimo di trash ad Uomini e Donne: Tina Cipollari esplode contro Gemma Galgani ma salta la censura. Ecco cosa ha detto senza bip.

Uomini e Donne: Tina ancora contro Gemma, ma saltano i bip

A Uomini e Donne siamo abituati a vedere gli exploit di Tina Cipollari contro Gemma Galgani, anche se stavolta la vamp del dating show di Canale 5 si è espressa addirittura senza censura, lanciando una serie di divertenti epiteti alla volta della sua nemesi. Ma cosa sarà successo di tanto scandaloso in puntata? E perché mai la censura sarà saltata?

Tina Cipollari senza censura contro Gemma Galgani: “assetata di se**o”

Partiamo dal principio. Durante l’ennesimo episodio del trono over, Gemma Galgani e il suo baby corteggiatore Sirius si sono ritrovati di fronte, raccontando quello che è accaduto nei loro incontri. La storica dama di U&D ha più volte fatto riferimento al fatto che il ragazzo abbia rifiutato un invito a casa sua. È a quel punto che Tina Cipollari è esplosa (e con lei anche la censura).

“Le ultime cartucce vuole spararle col se**o estremo! – è sbottata la vamp nei confronti di Gemma Galgani – Ma se gli uomini non vogliono venire, rassegnati. Trova altri rimedi! Ci sono pure uomini a pagamento, i gigolò esistono. Chiama! Ci sarà un numero e buona notte! Maria, è assetata di se**o! Vuole solo se**o, se**o, se**o… Eddai, e chiama questi! Spendi due soldi!”

Tutto regolare, se non fosse che la produzione non ha messo alcun bip di censura, facendo in modo che gli insulti a Tina si sentissero in maniera integrale. Un momento altissimo di trash, per una puntata di Uomini e Donne che siamo certi rimarrà memorabile in eterno, tanto è vero che l’immagine di Tina Cipollari che urla “assetata di se**o, vuole solo se**o, se**o, se**o” è probabilmente già un meme. Almeno a giudicare dall’enorme risalto che la questione ha avuto sui social network.

Foto: Red Communications