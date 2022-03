Uomini e Donne, Tina Cipollari pubblica una stories dopo la lite con Pinuccia: ‘non mi preoccupo delle persone che odio’ 

Le più recenti puntate di Uomini e Donne hanno mostrato una certa antipatia di Tina Cipollari verso una dama del trono over.

Si tratta della signora Pinuccia di Vigevano: la signora, con il suo modo di fare, non ha catturato le simpatie di Tina, che non ha perso occasione per farlo notare alla diretta interessata.

Le due sono arrivate spesso allo scontro e Tina non le ha di certo mandate a dire, suscitando a volte in Pinuccia un malcontento tale da scoppiare in lacrime davanti a tutti. Tina le ha spesso recriminato di avere dei comportamenti sbagliati con i signori del parterre maschile e di venire in trasmissione solo per “cantare e ballare”. Insomma, le due non vanno d’accordo e Tina non perde mai occasione per sottolinearlo.

In una delle più recenti litigate, Pinuccia aveva dato della “villana” a Tina, tirando in ballo l’educazione e la mamma, e la Cipollari si è imbestialita: la sua mamma non c’è più e ha abbandonato lo studio prima di commuoversi in studio per il riferimento che ha suscitato in lei della rabbia e dolore.

Il pubblico su Twitter si è schierato a favore di Tina Cipollari: “Anni di guerra con Gemma e non è mai successo, io scioccata”, “Tina che devasta Pinuccia, questa che risponde mettendo in mezzo la madre di Tina che purtroppo non c’è più e Tina che rientra pietrificata e si commuove e esce dallo studio”, “Per me Pinuccia la potete pure cacciare, è riuscita a far piangere Tina” hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

La story su Instagram di Tina Cipollari

Ora, la storica opinionista del programma rincara la dose, pubblicando su Instagram una story che sembra indirizzata alla signora, l’immagine è accompagnata da una canzone di sottofondo: “The lady is a tramp” di Frank Sinatra, nello specifico dal pezzo in cui il testo recita: “Mi piace il teatro ma non arrivo mai in ritardo, non mi preoccupo mai delle persone che odio, ecco perché la signora è una vagabonda” e in tanti pensano che queste parole siano dedicate proprio a Pinuccia. Qualcosa fa intendere che la faida continua.

