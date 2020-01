‘Idiota’, Tina Cipollari contro Gianni Sperti: è successo a U&D

A Uomini e Donne va in scena un momento tragico: Gianni Sperti schiaccia distrattamente le dita di Tina Cipollari, che inveisce contro di lui.

Uomini e Donne è una trasmissione sempre capace di regalarci momenti altissimi di trash, come nell’ultima puntata, quando Tina Cipollari ha cominciato a inveire alla grande contro Gianni Sperti. Ma cosa avrà mai fatto l’opinionista di tanto sbagliato da far inviperire la vamp? E, soprattutto, cos’è che gli ha detto Tina?

Tina Cipollari contro Gianni Sperti: “Sei un idiota”

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, c’è stato il momento dell’ingresso del nuovo tronista. Ebbene, mentre Gianni ha provato a rendersi utile dando una mano a spostare i troni, ha inavvertitamente schiacciato le dita della vamp con il bracciolo della sedia, facendola prima trasalire e poi cominciare ad inveire.

“Ma che sei matto?”, ha quindi esordito Tina Cipollari alla volta del povero Sperti, prima di cominciare a riempirlo di insulti.

“Comunque tu sei proprio un idiota! Nato, cresciuto e pasciuto! Mi ha fatto male, mi ha schiacciato il dito qua in mezzo! Disgraziato!”, gli ha rimproverato.

Gianni prova a giustificarsi: “Metti le mani a posto!”

A nulla è valsa la tentata giustifica di Gianni che, ridendosela sotto i baffi, ha scaricato su Tina tutta la colpa dicendole: “Ma metti le mani a posto! Sei sempre con le mani là…”

La cosa non è nemmeno finita lì perché dopo un po’, Maria De Filippi ha notato come Tina se ne stesse in disparte un po’ dolorante, al punto da chiederle: “Tina, cos’hai?”

Inutile dire che ha ricevuto in risposta un risentito “C’ho il dolore!”

Insomma, un momento magico per tutti coloro che amano il trash televisivo anche se, pur sperando che Tina Cipollari non si sia fatta niente di grave, dobbiamo dire che ogni volta che trova il modo di cominciare ad urlare contro Gianni Sperti lei si piazza sempre in prima fila!

Foto: Kikapress