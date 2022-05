Uomini e Donne, Tina Cipollari assente nel programma: ecco il perchè e quando torna 

Tina Cipollari si è assentata dallo studio di Uomini e Donne e immediatamente i fan si sono chiesti perché

Uomini e Donne, da qualche giorno a questa parte, sta andando in onda con una pesante assenza in studio: Tina Cipollari infatti non è presente nelle ultime registrazioni del programma.

LEGGI ANCHE : — Uomini e Donne, Ida Platano e il messaggio dopo lo scontro con Riccardo: cosa dichiara sui social

L’assenza della storica opinionista non poteva certo passare in sordina: Tina, al fianco di Gianni Sperti, è un volto molto amato della trasmissione e immediatamente in molti si sono interrogati sul “mistero”.

Tina Cipollari assente da Uomini e Donne: i motivi

È stato Fanpage a svelare il motivo: Tina ha saltato soltanto due registrazioni ma nella messa in onda, montata per costruire le puntate, la sua assenza sembra ovviamente molto più lunga. Presto Tina sbucherà nelle puntate visibili su Canale 5, dato che la sua assenza è stata temporanea.

Ciò che si è scoperto è che l’opinionista si è dovuta assentare per impegni personali di cui non si sa nulla di più. Tina purtroppo si è persa il durissimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma c’è chi è convinto che non appena tornerà in studio, la Cipollari troverà il modo di dire la sua su questa storia infinita, che sta mettendo a dura prova i nervi della dama Ida (che presto sarà anche ospite a Verissimo).

Foto: Red Communications