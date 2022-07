Uomini e Donne, Tik Toker critica il programma di Maria de Filippi: ‘mi hanno chiamato. Ho detto no’ 

Un giovane Tik Toker svela di essere stato contattato dalla produzione di Uomini e Donne ma di aver rifiutato di fare il tronista

La prossima stagione televisiva è alle porte e in questi mesi estivi alcune indiscrezioni riguardano anche Uomini e Donne, che sicuramente è alle prese con la scelta dei nuovi tronisti del programma, che proveranno a trovare la propria anima gemella.

LEGGI ANCHE : — U&D, nel nuovo cast torna ex cavaliere molto amato: ecco chi è

Secondo le sue stesse dichiarazioni, Andrea Fratino, Tik Toker, sarebbe stato più volte incoraggiato dalla produzione del programma a partecipare, o quantomeno iniziare l’iter di incontri e colloqui che portano poi la redazione del programma a fare una scelta sui prossimi tronisti di Uomini e Donne.

Il Tik Toker ha dichiarato: “Il mio sogno fin ad piccolo, intorno ai 14 – 15 anni, era finire a Uomini Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato al telefono per andar lì. Ho detto di no. Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. Prima Uomini e donne a parte che era diverso. C’era trono classico e trono over, adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è la musichetta “turu tu”. E poi, sinceramene, ero piccolino non capisco cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

A riportare la notizia è stato anche Amedeo Venza, esperto di gossip che ha commentato così la notizia: “Non capisco perché viene contattata sta gente che a 20 anni non sanno manco come si costruisce un rapporto… Continua a fare i TikTok va…”

Foto: Red Communications