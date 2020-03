Mediaset decide di sospendere la messa in onda di Avanti un altro e Maria De Filippi (secondo i rumors) solidarizza con Bonolis e sospende di sua iniziativa le ultime puntate di Uomini e donne

Uomini e donne sospeso in anticipo: inizialmente si era parlato di interrompere il dating show di Maria De Filippi da venerdì 20 marzo, ma a quanto pare la messa in onda delle puntate è fermata già da martedì 16.

Come mai? A quanto pare dietro ci sarebbe una decisione della stessa Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: — ‘Hai sparato a 0’, l’autrice di Uomini e Donne pubblica questo post legato al coronavirus e scatena le ire di tutti: cosa ha scritto Raffaella Mennoia

Uomini e donne sospeso: c’entra Paolo Bonolis?

Secondo Davide Maggio, sarebbe stata Maria a dire basta in anticipo alla messa in onda delle ultime puntate registrate e il motivo è da ricercare in una polemica sollevata da Paolo Bonolis, con cui la De Filippi ha deciso di solidarizzare.

Salta già da ora #uominiedonne per volere di Maria per mostrare la sua solidarietà a Bonolis. Almeno così pare.

Comunque sta cosa di non mandare in onda della registrazioni non ha senso.

Capisco far finire il #gfvip prima ma il resto no. — Den (@denpopz) March 16, 2020

Paolo Bonolis aveva infatti pubblicamente chiesto a Mediaset il motivo per il quale era stata interrotta la messa in onda delle puntate registrate di Avanti un altro, inedite e disponibili, senza ricevere ad oggi risposta.

“Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni?”, ha scritto il conduttore sui social e poi in una nota stampa ufficiale.

Dietro alla scelta di Mediaset probabilmente ci sono logiche commerciali e pubblicitarie che non sono andate giù a Bonolis e neanche a Maria De Filippi, che secondo i rumors avrebbe stoppato U&D in anticipo proprio per appoggiare la polemica di Bonolis.

U&D sospeso ma (forse) disponibile su WittyTv

Non è ancora chiaro se le puntate inedite di Uomini e donne che non andranno in onda in questa settimana verranno rilasciate invece su WittyTv, il canale web dedicato ai programmi di Maria De Filippi.

L’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti sia Rai che Mediaset, tagliando l’intrattenimento e dando spazio (giustamente) all’informazione: anche quella dello svago è però un’esigenza importante e i direttori di rete dovranno necessariamente iniziare a tenerne conto.