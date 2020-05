Sirius non è un bluff: esiste ed ha effettivamente 26 anni, ma c'è qualcosa che non quadra dai suoi profili social...

In queste settimane di lockdown Uomini e Donne è andato avanti con una versione inedita del corteggiamento: Gemma e Giovanna hanno chattato online con i corteggiatori che si sono proposti e alcuni di questi hanno attirato particolarmente la loro attenzione.

LEGGI ANCHE: — Quel bacio di Sirius a Tina Cipollari: cosa è successo tra i due. Il video del momento

Parliamo, nel caso di Gemma, soprattutto di Sirius: a colpire sia la Galgani che il pubblico a casa il fatto che il misterioso corteggiatore si presentasse come un 26enne ufficiale di Marina. Per giorni ci si è chiesti se fosse vero o un fake, ma durante la prima puntata di U&D di nuovo in studio se ne è avuto conferma: Sirius esiste, è bello e giovane come sembrava e sembra interessato a corteggiare Gemma.

Uomini e Donne Sirius, cosa si è scoperto dal profilo social

Sirius, all’anagrafe Nicola, si presenta a Gemma Galgani prima in esterna e poi in studio: dichiara di aver apprezzato la sua femminilità e la sua finezza, mentre il pubblico rumoreggia e Tina Cipollari lo accusa di essere un “farabutto” in cerca di “visibilità”.

Ecco a voi SIRIUS che fa già parte di un'agenzia, e Gemma ce casca pure. #uominiedonne pic.twitter.com/EW7chL02Qq — tuttobenissimo (@tuttobenissimo) May 4, 2020

Da una veloce ricerca sui social è subito emerso che Nicola è sì un terzo ufficiale della Marina mercantile, ma anche un modello ed influencer, iscritto ad un’agenzia apposita. Facile quindi pensare che il ragazzo, più che a una relazione con una donna che potrebbe essere agevolmente sua madre, sia interessato alla visibilità offerta dal programma.

I social si sono scatenati e Nicola ha prontamente cambiato la bio del suo profilo Instagram, eliminando il profilo dell’agenzia che lo segue (ma lasciando “model e brand promoter”): una fatica inutile, visto che gli screenshot stanno circolando ormai ampiamente sul web.

Ma SIRIUS che subito dopo la messa in onda ha tolto l'agenzia dalla bio non sa che noi siamo investigatori e già abbiamo tutti gli screen del mondo?#uominiedonne pic.twitter.com/brhd0MvxZp — tuttobenissimo (@tuttobenissimo) May 4, 2020

Gemma Galgani, stregata dalla bellezza di Nicola, lo ha accettato come suo corteggiatore: alla vista del suo profilo social avrà cambiato poi idea?