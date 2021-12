Uomini e donne, quando andrà in onda la scelta di Andrea Nicole con Ciprian e la sfuriata di Gianni Sperti?

I fan di Uomini e Donne stanno aspettando con ansia che venga trasmessa la puntata della scelta di uno degli attuali tronisti.

U&D, tutte le volte che Maria De Filippi si è infuriata con corteggiatori e tronisti

Si tratta di Andrea Nicole Conte, che a quanto pare avrebbe scelto Ciprian Aftim, in un modo piuttosto inusuale e contravvenendo alle regole del programma. Le indiscrezioni parlano infatti di una scelta avvenuta in modo insolito e di una sfuriata di Gianni Sperti avvenuta in studio.

La puntata registrata dovrebbe essere trasmessa nel mese di dicembre, durante la quale si scoprirà improvvisamente che Andrea Nicole e Ciprian avrebbero passato una notte insieme. Stando ai calcoli che gli utenti hanno provato a fare sui social, il 13 dicembre dovrebbe andare in onda la registrazione del 29, per quella del 30 (in cui avviene la scelta di Andrea Nicole) bisognerebbe aspettare la fine di quella settimana, dato che per ogni registrazione in media ci vogliono circa 2/3 giorni prima della messa in onda.

La tronista non avrebbe avvisato per tempo la redazione, omettendo il particolare in cui Ciprian si sarebbe fatto trovare sotto casa sua per un confronto diretto.

Tra toni amareggiati e delusi, in primis di Maria De Filippi che aveva creduto molto in Andrea Nicole e nel suo percorso, la neo coppia abbandonerà lo studio tra lacrime e delusione, senza la canonica scelta sulle poltrone rosse e la consueta cascata di petali.

