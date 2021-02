La scelta di Davide si è consumata e Beatrice Buonocore, la corteggiatrice preferita sui social svela qualcosa in più sul tronista e la rivale Chiara in una diretta Instagram notturna

Uomini e Donne, Beatrice e la diretta su Instagram dopo la puntata

Beatrice Buonocore sarebbe stata certamente la scelta più ovvia per Davide, ma il tronista di Uomini e Donne ha sorpreso fan e amici aprendo il suo cuore a Chiara facendo storcere non poco il naso agli spettatori.

Sul web sono infatti piovute aspre critiche rispetto a Davide che, a suo dire, è andato anche contro il volere dei più cari evitando una scelta televisivamente più forte.

A nulla sono valse le sue parole, il popolo della rete non lo ha perdonato: “Bea merita di più”, “Evidentemente (Beatrice) è troppo per lui” e ancora leggiamo “Più emozioni con Bea che con Chiara”.

Beatrice non è la scelta di Davide e lui… #UominieDonne pic.twitter.com/Mth5ZgmNwB — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 10, 2021

Beatrice e Davide, cos’ha detto la corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la scelta

La Buonocore ha tenuto una diretta Instagram notturna in cui ha risposto alle curiosità dei sostenitori svelando ciò che prova per Davide. Qualcuno le ha chiesto se prova ancora qualcosa per lui e la giovane corteggiatrice ha candidamente risposto:

“Sì, a prescindere dal fatto che fosse una cosa a senso unico. Le cose non vanno via così”.

Ci si chiede se, visto il riscontro social che ha avuto, Beatrice non possa diventare tronista e proseguire la sua presenza nel programma di Maria De Filippi: vedremo cosa deciderà di fare la giovane.