Uomini e Donne, polemiche per i test sierologici sul Coronavirus

Polemiche sui social dopo che a Uomini e Donne viene rivelato che tutti nel programa hanno fatto i test per il coronavirus: i commenti

Chi partecipa a Uomini e Donne ha fatto i test per il Covid-19. È quanto emerso dalla puntata del dating show andata in onda lunedì 11 maggio, durante la quale una delle dame presenti in studio ha affermato che tutti hanno fatto le analisi. Le parole della donna hanno scatenato polemiche tra i telespettatori tant’è che lei stessa è dovuta intervenire dopo la messa in onda del programma per chiarire su Instagram cosa intendesse dire.

Uomini e Donne, dame e cavalieri hanno fatto i test per il coronavirus

Tutto è iniziato con i commenti sulla frequentazione tra Giovanni e Veronica e sul fatto che i due non si siano mai baciati. La donna ha spiegato di voler mantenere le distanze di sicurezza anti-contagio, soprattutto per tutelare il figlio, da cui torna a casa a ogni giorno.

Una versione, però, contestata da Valentina che ha insinuato che Veronica non sia davvero presa dal suo corteggiatore. “Regole, non regole quello che ti pare ma se mi piace uno e lui è in hotel io ci vado e lui di nascosto esce” ha detto.

Non solo: anche altri partecipanti di Uomini e Donne sono intervenuti asserendo che il rispetto delle misure di sicurezza non c’entra, perché loro hanno fatto tutti le analisi e quindi possono stare tranquilli.

Le polemiche sui social

La puntata di Uomini e Donne è stata accompagnata da una scia di polemiche. In tanti avevano criticato Valentina per aver suggerito di violare le regole anti-contagio, accusandola di essere irresponsabile. Lei però ha poi chiarito su Instagram, scrivendo nelle Stories che intendeva dire che, essendo stati tutti sottoposti ai test, potevano muoversi senza paura di contrarre il virus tra loro. “Noi per far parte del programma in questo periodo abbiamo fatto degli esami, delle analisi sierologiche e siamo risultati tutti negativi…” ha scritto.

Ma anche questa informazione, ha suscitato nuove critiche. In molti, sui social si chiedono che tipo di test abbiano fatto i protagonisti di Uomini e Donne, viste le note difficoltà che la gente ha nel sottoporsi al tampone.

Probabilmente, la produzione avrà fatto eseguire loro il test sierologico a pagamento, lo stesso che ha fatto, per intenderci, Alba Parietti, che ha così scoperto di aver avuto il virus.