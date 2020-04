Uomini e Donne nuove puntate, Gemma Galgani e la quarantena: ha un contratto di lavoro?

Arrivano le nuove puntate di Uomini e Donne ma già si discute sulla nuova formula e sul contratto di Gemma Galgani: ce l’avrà davvero?

Uomini e Donne è pronto a ricominciare con nuove puntate anche durante questo periodo di quarantena, ma un paio di cose stanno facendo discutere i fan del programma. La loro attenzione si è infatti focalizzata soprattutto sulla nuova formula scelta da Maria De Filippi, instillando qualche dubbio sul fatto che Gemma Galgani possa avere un vero e proprio contratto di lavoro con Mediaset.

LEGGI ANCHE: — Ex corteggiatore di Gemma Galgani svela cosa c’è dietro la partecipazione della dama a Uomini e Donne: ‘tutto pagato dalla produzione’

Uomini e Donne: la formula per le nuove puntate fa discutere

Andiamo con ordine. A partire da lunedì 20 aprile, Uomini e Donne tornerà con alcune nuove puntate che, però, sono organizzate in modo da seguire le regole della quarantena. Protagoniste di questi nuovi episodi saranno la tronista Giovanna Abate per il trono classico e la dama Gemma Galgani per il trono over.

Non potendo creare assembramenti né incontrare nessuno di persona, però, le due potranno essere corteggiate in un modo del tutto nuovo: via chat. Avete capito bene! Tutto avverrà non in presenza e, a quanto traspare dal trailer diffuso in queste ore, Gemma e Giovanna non potranno conoscere l’aspetto dei loro corteggiatori fino alla fine. Un format che, dunque, fa davvero discutere.

Gemma Galgani ha un contratto con U&D? Il dubbio del web

Ma, a parte questi dubbi sulle nuove puntate di Uomini e Donne, c’è un altro dettaglio che non sembra andar giù a tanti telespettatrici e che riguarda essenzialmente Gemma Galgani: come fa la storica dama del trono over a stare a Roma durante la quarantena se non ha un contratto di lavoro?

Come hanno fatto notare diversi commentatori sul web, infatti, Gemma è di Torino e, secondo le regole dei vari decreti del governo, non si può stare lontani dalla propria residenza (né tanto meno uscire in giro) se non per ‘comprovate esigenze lavorative’. Esigenze tra le quali non sembra proprio contemplata la possibilità di andare in giro a cercare l’amore…

È per questo che in molti si è instillato il dubbio che Gemma non sia presente gratuitamente al dating show (come storicamente accade fin dalla prima edizione per tutti i tronisti e i corteggiatori), ma abbia in realtà un vero e proprio contratto. Quale sarà mai la verità a riguardo?

Foto: Red Communications