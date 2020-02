Al Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Marcello: "Perché pubblichi il video della Panda?" Ironia in studio

Puntata piuttosto animata per il Trono Over di U&D quella di mercoledì scorso. Sono volati stracci contro Marcello che ha accettato nel suo parterre una donna molto più giovane di lui, ad esempio. E il cavaliere di Uomini e Donne è finito anche nel mirino di Maria De Filippi per un video pubblicato sui social.

Uomini e Donne, Maria de Filippi: “Sono basita!”

Marcello e Simonetta sono seduti al centro dello studio e stanno raccontando della loro uscita insieme. I due hanno fatto un giro per Roma a bordo di un’auto – una Panda, tengono a specificare – e il video del loro incontro è finito sui social.

Tina e Gemma – stranamente d’accordo tra loro – ironizzano con battutine velate, anche perché tutti erano al corrente dell’uscita, dopo che appunto è stata resa pubblica sul web.

“Ma io che devo fare se voi pubblicate la Panda? Più che guardarvi basita, con tutto il rispetto… Ma perché? Perché dovete pubblicare la Panda?” sbotta Maria. “Nel momento che tu sei con lei, che motivo hai di pubblicare il filmini con la Panda? La ritengo una cosa assurda perché sei con una persona che stai conoscendo” osserva anche la Galgani.

Marcello ancora nella bufera

Marcello ha giustificato il gesto, raccontando che mentre si trovava con la sua dama, è arrivato un suo amico con la macchina e lui gli ha chiesto di fargli fare un giro, filmandosi. La discussione è proseguita in maniera molto animata e il cavaliere è stato destinatario di feroci critiche anche per un altro motivo.

Per lui, infatti, si sono presentate due nuove dame, una delle quali particolarmente giovane. La donna, 39 anni, è stata accettata dal cavaliere, scatenando nuove critiche in studio.

Trent’anni di differenza saranno esagerati? Per molti, sì. Tant’è che Antonella decide di fargli un regalo singolare: una barbie seduta sul trono. “Non ti resta che il Trono Classico” gli suggerisce. Sempre che non venga sospeso…