Uomini e Donne, Ida Platano reagisce così alla stories di Fedez e Leone che commentano la puntata

Ida Platano torna a essere protagonista per via del grande ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Come molti hanno potuto notare, al centro dello studio di Uomini e Donne si è tornati insistentemente a parlare di Ida Platano e della sua storia – ormai chiusa – con Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere infatti è tornato in trasmissione, anche lui in cerca ancora una volta dell’anima gemella. Con Ida ha condiviso una storia fatta di alti e bassi durata ben due anni e mezzo, ma entrambi poi hanno deciso di voltare pagina. Ai tempi della rottura, Ida è rimasta in trasmissione mentre di Riccardo per un po’ di erano perse le tracce.

Ora il il cavaliere è tornato e inevitabilmente ha suscitato delle forti reazioni in Ida, che è apparsa ancora presa dal suo ex fidanzato.

Ida, Riccardo e uno spettatore d’eccezione

A seguire la vicenda da casa, oltre al pubblico affezionato della trasmissione, si scopre attraverso i social esserci anche la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni: proprio Fedez ha condiviso una storia con il piccolo Leone davanti alla tv, intento a seguire le vicende amorose di Ida Platano, e pronto anche lui a capirci qualcosa: si amano ancora oppure no? Difficile dare una risposta.

Il video in poco tempo è diventato subito virale sui social, e la stessa dama ha ricondiviso la storia di Fedez nelle proprie stories di Instagram, con un emoji piena di cuoricini. L’affetto da parte del pubblico c’è, resta da capire se tra Riccardo e Ida c’è ancora amore oppure no.

Foto: Red Communications