Uomini e Donne, Gianni Sperti in compagnia di un ex gieffino: i rumors su di loro. Cosa si vocifera sul web

Un nuovo gossip alimenta l’estate italiana e riguarda Gianni Sperti, volto conosciutissimo della tv grazie al suo passato da ballerino e alla sua presenza fissa a Uomini e Donne, accanto a Tina Cipollari. Ma non solo.

A dare eco all’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha riportato la segnalazione di un utente: “Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte, sarà qualcosa di inerente a Uomini e Donne”.

Deianira ha commentato: “Qualcosa bolle in pentola per settembre? Magari il single dei single trova l’anima gemella sul trono”.

Un altro utente però ha aggiunto un’informazione in più: “Erano insieme al Twiga, per cui stamattina sono tutti in stazione per partire”. Secondo altri invece, l’ex gieffino Medugno ha sostenuto il casting proprio per il trono di Uomini e Donne.

A fine agosto cominceranno le registrazioni della nuova edizione del programma di Maria De Filippi e scopriremo se accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, nel ruolo di tronista in cerca dell’amore ci sarà proprio Antonio Medugno, oppure no.

Foto: Kikapress