Aveva lasciato il programma fra le polemiche, ora Fabrizio Cilli torna a parlare di Gemma Galgani ma se la prende soprattutto con gli opinionisti e con il nuovo giovane corteggiatore, Nicola Vivarelli alias Sirius...

Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani, torna a far parlare di sè: il 42enne aveva lasciato il programma dopo essere stato “smacherato” da una conversazione registrata in treno, dove ammetteva di non essere affatto interessato a Gemma.

Un addio fra le polemiche, ma a quanto pare Fabrizio non si è ancora tolto tutti i sassolini dalle scarpe e dopo mesi torna a parlare di Uomini e donne, di Gemma e in particolare di Gianni Sperti e del team di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: — Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta sui social : ‘Lo denuncio, è una notizia falsa’

"Tu sei social o non sei social?" Secondo voi Fabrizio nasconde qualcosa? #UominieDonne pic.twitter.com/zluSQsgIfO — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 25, 2019

Uomini e Donne Fabrizio Cilli contro Gianni Sperti e Maria De Filippi

Su alcuni gruppi Facebook dedicati al programma, come riporta Blasting News, Fabrizio avrebbe dichiarato di essere stato dallo psicanalista a causa delle offese ricevute e ha voluto lanciare una frecciata alla redazione del dating show.

A far arrabbiare Fabrizio la presenza in studio di Nicola Vivarelli, il 26enne che ha deciso di corteggiare Gemma: Cilli ricorda di essere stato attaccato perchè troppo giovane per corteggiare la Galgani e si chiede se a questo punto le regole siano uguali per tutti.

“Manderanno anche al nuovo cavaliere i bambini sul treno per registrare le conversazioni. Giorgio Manetti aveva ragione”, ha scritto Fabrizio Cilli in uno di questi post su Facebook, nel quale ha ribadito di essere andato in terapia per le offese ricevute, in particolare quelle di Gianni Sperti, che avrebbero fatto soffrire anche il figlio dodicenne.

Gemma Galgani e Sirius, come vanno le cose

Intanto anche sulla buona fede di Nicola Vivarelli, alias Sirius, si addensano nubi di sospetto: il ragazzo è ufficiale di Marina ma anche modello nel tempo libero, ed è seguito da una agenzia. A quanto pare però la decisione di corteggiare Gemma (che ricordiamolo, ha 70 anni) sarebbe solo farina del suo sacco. Non resta che attendere l’evoluzione del corteggiamento!