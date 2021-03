Dayane Mello potrebbe ben presto tornare in tv nei panni di tronista di Uomini e Donne: Maurizio Costanzo commenta così questa possibilità

Ora che le porte della casa del GF VIP si sono chiuse, potrebbero aprirsi per Dayane Mello quelle di Uomini e Donne: gli studios di Cinecittà sono sempre quelli, la modella brasiliana non dovrebbe fare tanta strada, letteralmente!

Dayane Mello tronista? Il rumor insistente

Circola da qualche ora la possibilità per la concorrente di entrare nel cast del programma di Maria De Filippi come tronista: anche se per il momento resta solo un rumor, solo il fatto che Maurizio Costanzo abbia espresso il suo parere in merito, conferisce al gossip un maggior fondamento.

Leggi anche: >> Gregoraci, Pierpaolo confessa: ‘Ero pronto a uscire con lei’. Cosa pensava Elisabetta di Salemi

Sulle pagine di Nuovo, il marito di Queen Mary ha fatto sapere che ci vedrebbe molto bene Dayane Mello all’interno di Uomini e Donne: “Dayane Mello tronista? Saprebbe sicuramente mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”

Dal GF VIP a U&D, Dayane Mello sul trono? Cosa ne pensa Costanzo

E in effetti abbiamo già visto che la modella non ha paura di mostrare ciò che sente, nel bene e nel male, e sa prendersi le proprie responsabilità. Senza contare che, come lei stessa ha ammesso, potrebbe trovare interessanti sia uomini che donne e questa fluidità sarebbe un aspetto nuovo per il programma di Canale 5.

Staremo a vedere se il rumor si concretizzerà e Dayane Mello “soffierà il sogno a Tommaso Zorzi”, lui che con la De Filippi ci ha sempre voluto lavorare insieme. Sarebbe certamente una bella rivincita per la brasiliana che non è riuscita a trionfare nel reality.