U&D, Davide Basolo è l’ex di Giovanna Abate? Polemiche sui social: i due già si sono frequentati fuori dagli studi tv?

L’Alchimista di Uomini e Donne è Davide Basolo, ma sui social partono le polemiche: lui e Giovanna Abate si conoscevano già prima del programma?

A Uomini e Donne fa discutere la rivelazione di Davide Basolo: è lui l’Alchimista, finora mascherato, che corteggiava Giovanna Abate. Quello che però fa impazzire i social è la possibilità che i due si conoscessero già prima del dating show di Maria De Filippi e che, anzi, si siano addirittura già frequentati fuori dal programma. Ma da dove vengono tutti questi dubbi?

LEGGI ANCHE: — Uomini e Donne caos in studio, Maria De Filippi e gli autori truffati dalla coppia? Il corteggiatore fa intervenire la Polizia

Davide Basolo e Giovanna Abate si conoscevano? Ne parla Deianira Marzano

Partiamo dal principio. Quando Davide Basolo si è svelato a Giovanna Abate, in molti hanno notato lo sguardo sognante della ragazza che lo fissava mentre scendeva le scale. Uno sguardo dovuto sicuramente alla bellezza di lui, ma in cui molti hanno riconosciuto una sorta di déjà vu, come se lei lo conoscesse già.

Della vicenda ha parlato anche Deianira Marzano nelle sue Instagram Stories. L’ex isolana ha mostrato un post nel quale è scritto che i due “si conoscevano da ragazzi e pare che allora ci fu qualcosa. Strano che tutti e due hanno detto che non si conoscevano…”

“Ha fatto tutto il gioco dell’Alchimista perché vuole visibilità e fare un po’ di gossip – ha quindi detto Deianira – è solo un egocentrico, che ha voluto fare questo ingresso da principesso. Poi era meglio che la maschera te la tenevi, perché noi ci aspettavamo chissà cosa e poi sei uscito tu… A me sono arrivati tantissimi messaggi come questo, che dicevano che Giovanna già lo conosceva questo Davide. Se così fosse, la sua reazione era strana”.

E poi, la stoccata finale: “Questo non voleva la notorietà ma si è fatto fare un nuovo profilo dal manager…”

I social esplodono su U&D: Davide e Giovanna sono ex?

Tuttavia, sono in tanti che sui social hanno parlato della vicenda.

“Davide e Giovanna sono ex – ha scritto un altro utente su Twitter – si conoscono, ma nemmeno adesso lo dicono, se poi lei dovesse sceglierlo la mia sensazione che si siano messi d`accordo prima diventa ancora più forte”.

E ancora: “Alla fine è quel Davide di cui tutti parlavano, ma io avevo capito che lui fosse l’ex di Giovanna boh”.

Insomma, qual è la verità? Davide Basolo e Giovanna Abate di Uomini e Donne si conoscono davvero da prima del programma?

Foto: Red Communications