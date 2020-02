Uomini e Donne e la pioggia di scarpe e biscotti

Uomini e Donne, il popolare programma condotto da Maria De Filippi, è andato in onda come di consueto su Canale 5, e come al solito non sono mancate scenette e trambusto. E ancora una volta a far parlare di sé sono stati i concorrenti dell’edizione over, trasmessa sulla rete Mediaset il 6 febbraio. In particolare, protagonista di questa bizzarra puntata è stata Barbara De Santi.

Il fatto e la reazione dei concorrenti

Una delle partecipanti di Uomini e Donne Over, Barbara, durante un confronto con Marcello si è particolarmente agitata, surriscaldando la situazione. Quando la tensione tra i due ha raggiunti livelli estremi Barbara ha deciso di tornare al suo posto, ma ecco che è caduta, aumentando il proprio nervosismo.

A seguito dello scivolone la corteggiatrice, ulteriormente adirata, ha ben deciso di lanciare una scarpa e un biscotto contro il povero Marcello. Infine Barbara ha addirittura preso il biscotto da terra per poi mangiarlo. A questo punto la discussione tra i due si è aggravata ancora di più, costringendo il povero Marcello a lasciare lo studio, nonostante i tentativi di Maria De Filippi e del pubblico di raffreddare i bollenti spiriti.

Le scuse dopo la reazione

Non hanno tardato ad arrivare però le scuse di Barbara De Santi, profondamente dispiaciuta per la scenata durante la puntata di Uomini e Donne. La concorrente ha riconosciuto di essere stata parecchio innervosita dalla discussione con Marcello e di aver reagito oltremodo. Dopo la furiosa reazione al litigio con il proprio Cavaliere, Barbara si è scusata in studio e con il pubblico. Nonostante l’ammenda però non tutti ha accettato le scuse. L’opinionista del programma, Gianni Sperti, ha infatti esclamato a Barbara “Sicura che stai bene oggi?”, volendo sottolineare la smodatezza del gesto.