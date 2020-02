Gianni Sperti fa una battuta su Barbara a Uomini e Donne e lei risponde piccata tirando in ballo Paola Barale: cos'è successo in puntata

Al Trono Over di Uomini e Donne arriva un nuovo corteggiatore per Barbara. La dama viene punzecchiata da Gianni Sperti, che diventa destinatario a sua volta di una battutina al vetriolo sull’ex moglie, Paola Barale. In studio è baraonda ma sui social scoppia l’ironia.

Uomini e Donne, la stoccata a Gianni Sperti su Paola Barale

Barbara accoglie un nuovo cavaliere, intenzionato a corteggiarla. La scena fa sorridere Gianni Sperti che non perde occasione per punzecchiare la dama. “Lo tieni perché è un bel ragazzo o perché abita in Svizzera e fa il brocker?” chiede con ironia l’opinionista.

LEGGI ANCHE: — Quanto guadagna Gianni Sperti come opinionista di U&D? La cifra che non ti aspetti

Lei si infastidisce e si dice stanca di essere accusata di essere interessata solo al denaro e alla posizione economica degli uomini. Poi, la frecciatina velenosa: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”.

Il riferimento, come spiega lo stesso Gianni Sperti alla stessa conduttrice di Uomini e Donne, è ad alcune recenti dichiarazioni di Paola Barale sul rapporto con l’ex marito.

Toni accesi in studio… State guardando #UominieDonne? pic.twitter.com/9iOP2pq0h9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 18, 2020

La reazione di Maria De Filippi

L’opinionista racconta che la sua ex moglie è stata di recente ospite in un programma televisivo dove ha raccontato che quando erano sposati lui non guadagnava ed era lei praticamente a mantenere la famiglia. Ragione per la quale non avrebbero messo al mondo dei figli.

“A parte che lavoravamo nello stesso programma, quindi lavoravo e poi stiamo parlando di 20 anni fa” si è visto costretto a giustificarsi lui, che fino ad oggi non aveva replicato alla Barale.

Nella discussione tra Gianni Sperti e Barbara a Uomini e Donne è così intervenuta Maria De Filippi: “Non vedo nulla di male che la parte debole economicamente possa essere per una volta un uomo invece che una donna”.

La scena ha comunque suscitato grande ilarità sui social soprattutto per il fatto che nessuno, in puntata, abbia mai nominato Barbara D’Urso, che ha intervistato Paola Barale sull’argomento.