Uomini e Donne, anticipazioni sulle prossime puntate: c’entrano Ida Platano e Gemma Galgani

Ida e Gemma tornano a essere protagoniste del trono over di Uomini e Donne: cosa vedremo nelle prossime puntate

Come molti sanno, le puntate che vengono messe in onda su Canale 5 quotidianamente di Uomini e Donne, vengono registrate qualche giorno prima. Per questo puntualmente sul web compaiono le prime anticipazioni di ciò che vedremo solo tra qualche giorno.

Come molti hanno potuto notare dalla canonica messa in onda, c’è una dama che è tornata al centro dell’attenzione: si tratta di Ida Platano. A suscitare scalpore è stato il ritorno in studio di un cavaliere con cui Ida ha condiviso una storia di due anni e mezzo, non senza difficoltà: Riccardo Guarnieri.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida e Gemma, e i loro affari di cuore…

I due si sono detti pronti a voltare pagina e a frequentare altre persone. Ida nello specifico ha cominciato diverse frequentazioni ma nessuna per ora è andata a buon fine. Dalle anticipazioni emerge che la donna è stata assente nella registrazione del 16 aprile e non si conoscono i motivi.

Dopo diverse puntate in cui è rimasta seduta tra le altre dame, torna ad essere protagonista anche Gemma Galgani. La dama infatti ha iniziato una nuova frequentazione, dopo l’ennesima delusione d’amore. Gemma infatti sta uscendo con Giacomo e tutti attendono di capire se tra i due la storia potrà continuare…

Foto: Kikapress