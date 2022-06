Uomini e Donne, Angela di Iorio pronta a tornare ma a una sola condizione: cosa chiede a Maria de Filippi

C'è una dama pronta a tornare a Uomini e Donne ma a una sola condizione...

Per molti programmi della televisione italiana è iniziata la pausa estiva: tra questi c’è Uomini e Donne, che tornerà sugli schermi da metà settembre 2022 e per cui si attende qualche novità dal punto di vista del parterre di Dame e Cavalieri del Trono Over.

LEGGI ANCHE : — Uomini e Donne, anticipazioni di Settembre 2022: Gemma Galgani va via? Chi la rimpiazzerà

Mentre in molti si interrogano sul destino di Gemma Galgani e se la vedremo ancora alle prese con i suoi guai sentimentali al centro dello studio, sembra ci sia una dama di vecchia conoscenza pronta a tornare in studio.

Si tratta di Angela Di Iorio, che nel 2019 aveva abbandonato il programma dopo i ripetuti scontri con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Oggi la dama ha rilasciato un’intervista a Più Donna, in cui parla di un suo ipotetico ritorno in trasmissione.

“Sono passati tre anni ma tantissima gente ancora mi riconosce, con Uomini e Donne ho sognato […] Fino a che Tina e Gianni mi hanno preso di mira. […] Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata […] invece è fredda, distaccata, non possiamo toccarla o salutarla. Tutti mi dicono di ritornare ma mi sono fatta questa promessa: solo se Maria De Filippi mi chiederà scusa io rientro nel programma” ha dichiarato la donna.

Maria coglierà l’appello di Angela oppure continueremo a non vedere la dama in trasmissione?

Foto: Red Communications