Uomini e Donne, ‘non finisce qui’: l’amico di Andrea Nicole dà anticipazioni e si scaglia contro Gianni e Tina

Tra polemiche e anticipazioni dopo il comportamento di Andrea Nicole, ad Uomini & Donne se ne vedono delle belle. Ecco cosa sta succedendo

Tante polemiche ad Uomini & Donne per la scelta di Andrea Nicole, che è uscita dal dating show di Maria De Filippi insieme a Ciprian, dopo averlo visto di nascosto fuori dal programma: tra anticipazioni e provocazioni, però, sui social si sta scatenando un po’ di tutto.

Cos’è successo ad Uomini & Donne

Andiamo con ordine. Al di là di possibili anticipazioni e facendo un piccolo resoconto: Andrea Nicole è uscita da Uomini & Donne con Ciprian, dopo aver confessato di aver passato la notte insieme a lui al di fuori del programma.

Di fronte a questa confessione, Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati a testa bassa contro la tronista. Il primo, in particolare, le ha detto: “Sei una disonesta! Non meritavi questa opportunità! Sei l’esempio di una persona non perbene, ci tenevo tantissimo in questo percorso e nel messaggio che portavi. Che delusione!”.

Tina gli ha fatto eco: “Io ora lo dico, non avevo mai creduto in te Andrea Nicole. Uscivo sempre quando toccava a te perché non mi sei mai piaciuta. Ho avuto ragione. Sei fasulla. Siete due brutti esempi. Nella vita esiste il rispetto e la gratitudine”.

L’amico di Andrea Nicole, i messaggi dei fan e le anticipazioni: “Non finisce qui”

Per quanto in molti riconoscano che Andrea Nicole abbia sbagliato a violare le regole di Uomini & Donne, tantissimi sono stati i messaggi di biasimo per i toni utilizzati nei suoi confronti, specie da parte degli opinionisti.

In particolare, su Instagram, un amico dell’ormai ex tronista ha parlato della vicenda, scagliandosi contro Gianni e Tina e dando anche alcune anticipazioni: “Come mai Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili ? Già che c’erano… Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’olimpo hanno espresso: Disonesti , non per bene , sprovveduti, furbata , trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronzi, opportunisti , come persona non vali niente , superficiali, premeditato, finti , scorretta, figura di m, falsi , brutte persone, brutti esempi…. E la finezza di Gianni per concludere ‘la notte l hai gestita da sola’”.

“Mi rivolgo a Gianni e Tina – ha detto poi – Se il vostro lavoro era aumentare lo share… beh forse l avete alzato un pochino se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose […] Potevano benissimo fingere fino in fondo …. Perché non l hanno fatto ? Nessuna risposta ! Semplice , perché sono veri ! QUESTO È AMORE , QUESTA È PASSIONE! […] E poi, Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza ! Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare!”.

Ma il suo messaggio si conclude con un lapidario: “Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni , Ve ne do un altra… Non finisce qui”.

Sui social, anche il pubblico sembra appoggiare questa impostazione, tanto che – in attesa delle promesse anticipazioni su Uomini & Donne e Andrea Nicole – non sono pochi quelli che esprimono messaggi di biasimo per le parole di Gianni Sperti.

