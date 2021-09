Uno mattina in famiglia, clima infuocato tra Tiberio Timperi e Monica Setta? Le frecciatine volate tra i due conduttori

Tra Tiberio Timperi e Monica Setta le cose non vanno troppo bene. I due conduttori di Uno Mattina in famiglia sembrano già ai ferri corti…

A Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta e Tiberio Timperi sembrano alle prese con le prime tensioni. I due si lanciano di tanto in tanto qualche frecciatina e, a quanto pare, la nuova stagione non è certo cominciata con i migliori auspici. Ma cosa avrà mai provocato questo astio tra i due? E, soprattutto, è soltanto percepito o è qualcosa di reale?

Tiberio Timperi e Monica Setta: tensioni e frecciate a Uno Mattina in Famiglia

In realtà, quello che sembra star succedendo tra Tiberio Timperi e Monica Setta non è altro che una semplice dinamica tra colleghi che però, almeno al primo sguardo, si mal sopportano. Durante l’ultima puntata, ad esempio, su una domanda fatta dalla Setta a Monica Giandotti, Timperi ha commentato a sua volta, quasi a voler scavalcare la collega.

Questo episodio ha però avuto un seguito alla fine della puntata. Monica Setta ha annunciato Domenica In per il pomeriggio, dicendo: “Mara, oggi saremo tutti davanti al video per te”.

“Anche perché dietro si sta scomodi e non si vede nulla”, ha ribattuto Timperi, ottenendo in risposta dalla collega un: “Battuta troppo scontata”. A quel punto, Timperi ha voltato completamente le spalle a Monica Setta, guardando soltanto Ingrid Muccitelli…

Insomma, almeno a una prima occhiata, i due non vanno certo d’amore e d’accordo, tant’è che sul web c’è chi già li paragona ad Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Come andrà a finire tutto questo? I due continueranno a lavorare insieme o qualcuno andrà via?

