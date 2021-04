Una pezza di Lundini, frecciata a Striscia la Notizia? La battuta sui cinesi

Dopo le polemiche contro la battuta sui cinesi fatta a Striscia la Notizia, anche a Una pezza di Lundini si tira in ballo il tg satirico

Valerio Lundini e Emanuela Fanelli sono la nuova coppia comica della tv e il successo che ha riscontrato il programma che li vede protagonisti, ‘Una pezza di Lundini’, trasmesso su Rai 2 in seconda serata, ne è la prova.

Una pezza di Lundini, buonissima la prima puntata della seconda stagione

Dopo i commenti estremamente positivi raccolti da pubblico e critica della prima stagione, il conduttore che Nino Frassica ha già definito suo erede, ha inaugurato alla grande il secondo ciclo prendendo – come sempre – in giro il piccolo schermo.

Valerio Lundini e la Fanelli che in dieci minuti mandano frecciatine a Striscia e a Sanremo, prendono per il culo le fiction della Mediaset e Valerio ci regala la prima reaction pic della stagione🖤#unapezzadilundini pic.twitter.com/tTSrR0Zsur — alexis× (@thewinternervs) April 20, 2021

Nella prima puntata Lundini e Fanelli hanno cavalcato l’onda delle recenti polemiche che hanno coinvolto Striscia la Notizia e le famose battute sui cinesi che hanno imbarazzato Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Lundini e Fanelli, ironia su Striscia la Notizia

A Una pezza di Lundini, Emanuela Fanelli ha fatto il suo ingresso in studio “vestita da Asiatica, un po’ orientale”, come fa notare il giovane conduttore romano, che poi la tira in ballo svelando che la collega avrebbe fatto in camerino una imitazione del cinese con gli occhi a mandorla.

Non ha lanciato una frecciatina, ma l’intero arco a Striscia la Notizia #UnaPezzaDiLundini pic.twitter.com/08dKr1r6lx — Ruth✨ (@xcinefilax) April 20, 2021

Nella gag, la comica tenta di discolparsi e con aria seria sostiene: “No, Valerio, non l’ho mai fatto”. Chiara la stoccata al tg satirico di Antonio Ricci e moltissimi i commenti giunti a riguardo:

“Sbaglio o hanno fatto una frecciatina a striscia” “Non ha lanciato una frecciatina, ma l’intero arco a Striscia la Notizia”

Sbaglio o hanno fatto una frecciatina a striscia #unapezzadilundini — ♎️DioBenedicaChiSeNeFrega (@estreghetto_) April 20, 2021

Io non ci credo che in una sera hanno già racchiuso le polemiche dei fiori a Sanremo e gli occhi a mandorla di Striscia. Ma chi come loro, sono dei pazzi lucidi #unapezzadilundini — EMMECI 🙃🦁🇮🇹 (@_emmeci_) April 20, 2021

Foto: Uff Stampa RAI