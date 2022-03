Ultima Fermata, ‘Valentina divertiti’: cosa succederà con Samuel nella seconda puntata

Cosa succederà tra Samuel e Valentina nella seconda puntata di Ultima Fermata? Ecco cosa emerge dalle anticipazioni

Valentina e Samuel di Ultima Fermata sono una delle coppie del programma che più hanno scatenato la curiosità dei fan, specie per qualcosa di strano che si è visto nelle anticipazioni della prossima puntata. Ma cosa succederà mai?

Valentina e Samuel di Ultima Fermata: cosa accadrà nella prossima puntata?

Andiamo con ordine. La coppia è in crisi dopo un matrimonio di sei anni dal quale sono nate anche due gemelline. Lei ha chiesto una separazione consensuale al marito, dopo aver allacciato una forte amicizia con un altro uomo, Stefano. Sembra non esserci (ancora) nulla di fisico tra i due, ma questo rapporto potrebbe evolversi in qualcosa di differente.

Fin qui la storia tra Valentina e Samuel di Ultima Fermata sembra qualcosa di estremamente ordinario, un amore finito e ormai diretto quasi irreparabilmente verso il naufragio. Ma come evolverà la storia nella prossima puntata del programma condotto da Simona Ventura?

A scatenare la curiosità (e la forte ilarità dei fan) è stata una scena che anticipa il prossimo appuntamento serale con il programma, nella quale sarà resa nota la scelta di Valentina. Nella clip di pochi secondi si vede Samuel che, dal giardino, urla un “Valentina divertiti!” che si presta a numerose interpretazioni. Quale sarà mai la decisione della donna? Quale destino per questa coppia di Ultima Fermata? E quel ‘divertiti’ di Samuel a cosa sarà mai riferito? I fan reclamano subito la seconda puntata per scoprire cosa accadrà.

