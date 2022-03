Ultima fermata, Stefania e Giorgio stanno ancora insieme: ‘presto un figlio’

Ultima Fermata, come prosegue la storia tra Stefania e Giorgio, l'eterno Peter Pan?

Ultima fermata è il nuovo programma condotto da Simona Ventura e trasmesso in prima serata su Canale 5. Il reality racconta la storia di alcune coppie arrivate a un bivio, che alla fine del loro percorso in trasmissione sceglieranno se continuare a stare insieme oppure no.

Tra loro c’è la coppia formata da Stefania e Giorgio: per loro la crisi è arrivata 4 anni dopo il matrimonio. Lei vorrebbe avere un figlio, lui no. Nonostante le incomprensioni però, a fine puntata si è scoperto che i due stanno ancora insieme.

Giorgio, grazie all’aiuto della psicologa, ha fatto chiarezza e ora i due ammettono di stare cercando di avere un bambino.

Giorgio e Stefania, come prosegue la loro storia

“Mi sono reso conto che forse era il momento che io cambiassi. Ho 40 anni ed è il momento giusto per provare ad avere un figlio” ha dichiarato Giorgio. Stefania è apparsa felice: “le sue intenzioni sono cambiate”.

Tutte le paure del passato sembrano superate, Stefano è riuscito a mettere da parte le sue insicurezze: l’eterno Peter Pan, come lui stesso si era definito, ha dunque fatto un passo avanti: “Mi sono ritrovato a pensare alla mia vita senza te e l’ho messa su un piatto della bilancia, nonostante queste paure, penso che la mia vita senza di te non la posso vedere. Penso che sia giusto che possiamo diventare noi tre” aveva dichiarato Stefano durante il confronto.

