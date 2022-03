Ultima Fermata, scena mandata in onda due volte? Critiche degli utenti per il montaggio del programma 

La nuova puntata di Ultima Fermata ha sollevato alcuni dubbi negli spettatori riguardo al montaggio...

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Ultima Fermata, il nuovo format televisivo che raccoglie l’eredità lasciata da un altro programma prodotto dalla Fascino: Temptation Island.

Condotto da Simona Ventura, tornata così in Mediaset come voce narrante delle storie delle coppie coinvolte, Ultima Fermata percorre in tutto e per tutto alcuni rapporti amorosi e le difficoltà incontrate sul cammino dai protagonisti. Gli spettatori, molto attenti, non si sono però fatti scappare alcuni dettagli andati in onda.

Ultima Fermata, le critiche degli utenti al montaggio

Su Twitter, molti utenti si sono ritrovati a commentare alcune scene che sono sembrate un vero e proprio errore di montaggio: “Ma perché hanno piazzato di nuovo la stessa scena di loro che si toccano per 2748 minuti?”, “Andava tutto bene, poi qualcuno del montaggio ripropone una scena di 7 minuti per due volte…”.

Alcuni hanno addirittura notato dei “buchi di trama” se così si può dire: “Scusate ma la terza coppia della prima puntata, che fine ha fatto? Nel montaggio non si erano accorti che avevano finito il tempo con le prime due coppie?”, “Ma quindi di nuovo ci fanno vedere che c’è una terza coppia, ma la snobbano tanto che manco la presentano? Non frega a loro, figuriamoci a noi”.

E ancora: “Cioè nessuna notizia della terza coppia di settimana scorsa e quello della Porsche non si sa dove è andato a finire”, “Vorrei fare un applauso a chi fa il montaggio della trasmissione. Una roba che non ha senso, ma è solo un casino”.

Foto: Red Communications